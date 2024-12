Liberoquotidiano.it - "Meloni leader e persona fantastica". Trump, parole chiare sul premier: crisi isterica a sinistra

LaGiorgiaè "unae una". Lo dice Donalddurante una visita al New York Stock Exchange (Nyse) rispondendo alla giornalista di Cnbc Stefania Spatti. "I love Italy" ha aggiunto il presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Le dichiarazioni diarrivano dopo l'incontro che ha avuto consabato scorso a margine del ricevimento organizzato da Emmanuel Macron per iarrivati a Parigi per la riapertura di Notre Dame. Un incontro che il presidente eletto americano ha definito "grande" in un intervista rilasciata al New York Post, in cui definiva laitaliana "piena di energia". "Siamo andati d'accordo alla grande", ha detto ancora il tycoon. Intanto, proprio ieri i media americani hanno riportato chesarebbe orientato verso la nomina ad ambasciatore in Italia di Tilman Fertitta, patron della squadra di basket Houston Rockets.