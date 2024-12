Lettera43.it - Mbappé, la Svezia chiude l’indagine per stupro: «Prove insufficienti»

Leggi su Lettera43.it

Archiviata insulle accuse di violenza sessuale nei confronti del calciatore Kylian. Il calciatore del Real Madrid è stato scagionato: «» e «nessun sospetto di reato», ha spiegato Marina Chirakova, la pubblica ministero a capo dell’inchiesta preliminare.Kylian(Getty Images).era sospettato die di due casi di molestie sessuali avvenuti in un hotel nel centro di Stoccolma il 10 ottobre. «Nel corso delè stata individuata una persona ragionevolmente sospettata die due casi di molestie sessuali, ma la mia valutazione è che lenon sono sufficienti per procedere oltre eè quindi chiusa. Alla persona designata non è stato notificato alcun sospetto di reato».Kylian(Getty Images).Le autorità non hanno mai fatto il nome dida quando, a ottobre, è emersa la notizia di un presuntoavvenuto nello stesso hotel in cui alloggiava il giocatore del Real Madrid.