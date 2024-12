Secoloditalia.it - Marrazzo e la trans: “Che peccato che allora non ci fosse la Schlein, lei mi avrebbe capito e protetto”

Leggi su Secoloditalia.it

Piero, in una ospitata radiofonica incentrata sul suo libro autobiografico “Storia senza eroi“, nel quale si dilunga sullo scandalo sessuale che lo costrinse a dimettersi dalla presidenza della Regione Lazio, a causa di video compromettenti che lo ritraevano in compagnia di unacon droga a disposizione, tira in ballo per la prima volta anche la segretaria del Pd, Elly. “Se cistata lei alla guida del Pd, all’epoca dei fatti, sono certo chefatto prendere una posizione politica al partito sul tema.”., lae laPiero, ex presidente della Regione Lazio, giornalista e conduttore televisivo, è stato ospite al podcast “Cazzi Nostri – Cose tra Maschi” dello speaker Diego Passoni e dell’urologo Nicola Macchione: al centro dell’intervista, la gogna mediatica e il conseguente allontanamento dalla politica di