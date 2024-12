Manchester City in enorme crisi e Guardiola non ha risposte

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 12:50:18 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Jamie Carragher afferma che ilè in una “” e gli allenatori Pep“non hanno” per questo.Il terribile periodo di forma delè continuato mercoledì sera quando ha perso 2-0 contro la Juventus, un risultato che lascia in dubbio le loro speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.La squadra diha perso sette delle ultime 10 partite in tutte le competizioni, vincendo solo una, in quello che è senza dubbio il periodo più difficile del catalano come allenatore.Si tratta di tante sconfitte quante ne ha subite il 53enne nelle sue precedenti 105 partite come allenatore del.E l’esperto Carragher ritiene che il sei volte vincitore della Premier League non abbia leper tirarli fuori dalla