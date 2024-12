Quotidiano.net - Lusso e solitudine: il prezzo di un addio

"Amore fa rima con patrimonio" è nel brano rap di un suo collega! E forse anche AndreaX lo ha pensato. Per carita, lui è un ragazzo molto agiato, il patrimonio ce l’ha, ma gli manca lo status dei patrimoni consolidati. Come se il suo essere ricco sia una condizione legata esclusivamente all’immaginetta web. Canto, cazzeggio, mi espongo, guadagno e spendo. Yacht? Locali? Donne? E sí, perché le belle donne raramente le vedi in pizzeria. Devi pagare in regali, viaggi, cene à la page. AndreaX vorrebbe essere qualcun altro. Non quello che ha rischiato d’essere, cioè un’invisibile! Al contrario, il figlio di qualcuno. Tranquillizzarsi, affidare alla famiglia, al suo cognome, al suo côté le nuove giornate senza MariaCeleste, ma quale famiglia, quale côté? Mariaceleste prepara, invece, le valigie per il weekend.