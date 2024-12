Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: azzurri in gara sulle nevi di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel tradizionale PGS dialpino a. Gli, dopo le soddisfazioni nelle tappe asiatiche, proveranno a confermarsidi.Dalle 9.00, i migliori specialisti della tavola si sfideranno in due gare di slalom gigante parallelo maschile e femminile. Tra i favoriti ci sarà anche il campione di Moena Mirko Felicetti, mentre Lucia Dalmasso terrà alti i colori femminili dello Ski Team Fassa. Nella scorsa edizione trionfò l’azzurro Maurizio Bormolini insieme alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister. Il livignasco guarda la classifica generale, con un occhio di riguardo allo sloveno Tim Mastnak (al comando in coppa) e agli austriaci Benjamin Karl ed Andreas Prommegger.