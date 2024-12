Ultimouomo.com - L'assegnazione dei Mondiali 2030 e 2034 è stata una farsa

Quando Gianni Infantino venne eletto presidente della FIFA nel febbraio del 2016 nessuno si sarebbe mai aspettato che nemmeno otto anni dopo qualcuno potesse sentire nostalgia di Sepp Blatter, decaduto nel 2015 a seguito di uno scandalo di corruzione che sicuramente ricorderete. Allora Infantino si era presentato come una ventata di aria fresca non solo rispetto al suo predecessore, ma anche rispetto al suo principale avversario nella corsa alla presidenza: il bahreinita Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa. Da allora molte cose sono cambiate e, dalla spregiudicatezza con cui mercoledì ha gestito il congresso straordinario della FIFA, possiamo affermare che l’allievo ha ormai superato il maestro.Quello andato in onda in streaming sul sito della FIFA è stato uno spettacolo ai limiti del farsesco e allo stesso tempo una geniale mossa di maquillage politico.