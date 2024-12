La corte di Cassazione ha dato il via libera ai referendum su cittadinanza Jobs Act e sicurezza sul lavoro

Leggi su Open.online

Ladihail viaaisuAct, sullae sullasul. Dopo le rispettive raccolte firme, i quesiti referendari fanno così un ulteriore passo in avanti. In base alle norme che regolano il processo, il voto potrebbe tenersi nel corso del 2025, tra il 15 aprile e il 15 giugno. IlsullaIlprevede il «dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione dellaitaliana». Secondo le stime citate dai promotori, sarebbero 2,5 milioni le persone che potrebbero diventare italiane grazie alla misura. IlsulActSulAct i quesiti sono tre. Si propone di abrogare le norme che hanno introdotto il contratto a tutele crescenti e impediscono la reintegrazione nel posto diin caso di licenziamenti ingiustificati di lavoratori assunti dopo marzo del 2015, tornando a una regolazione della materia sulla base dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.