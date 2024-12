Lapresse.it - La Cassazione dà l’ok ai referendum su Jobs Act e Cittadinanza

Leggi su Lapresse.it

Laha dato il via libera aisuAct e sicurezza sul lavoro. La decisione è stata data dall’ufficio centrale per ilpresso la Corte di. IlsullaL’Ufficio Centrale per ilpresso la Corte diha dichiarato conforme a legge la richiesta di: “italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione dellaitaliana”.act e sicurezza sul lavoroL’Ufficio Centrale per ilpresso la Corte di, con separate ordinanze, tutte depositate il 12 dicembre 2024, ha inoltre dichiarato conformi a legge le richieste diche riguardano ilact e la sicurezza sul lavoro.