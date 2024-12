Lettera43.it - La Bce taglia i tassi di 25 punti base

La Bce ha ridotto il costo del denaro con una sforbiciata da 25. È la quarta volta da quando ha iniziato are ilo scorso giugno. Il tasso sui depositi scende così al 3 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,15 per cento e quello sui prestiti marginali al 3,40 per cento. La Banca centrale europea ha inoltre rivisto al ribasso le stime di crescita rispetto alle previsioni di settembre. Secondo le staff projections, nel 2024 la crescita si fermerà allo 0,7 per cento (dallo 0,8 previsto a settembre), nel 2025 all’1,1 per cento (da 1,3) e nel 2026 all’1,4 per cento (da 1,5). La stima sul 2027 è dell’1,3 per cento. «I nostri esperti si attendono ora una ripresa economica più lenta di quanto indicato nelle proiezioni di settembre», si legge in una nota della Bce.