La Bce decide un mini taglio anche se a novembre l’inflazione ha rialzato la testa

Alla fine è passata l’opzione al ribasso. Il consiglio direttivo della Bce ha deciso un nuovodei tassi d'interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 3%. In conferenza stampa la presidente Christine Lagarde ha indicato che, nel corso della riunione si era parlatodella possibilità di avere una decisione più coraggiosando undello 0,5%. Alla fine, però, è passata la linea della prudenza perché sull'inflazione "non c'è ancora una vittoria, non è ancora 'missione compiuta' ma sicuramente siamo sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo". Quello di oggi è stato il quartodal mese di giugno e riflette l’andamento favorevole delnell’Eurozona. Il consiglio direttivo della Bce ha giustificato la decisione con una valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione e della trasmissione della politica monetaria, sottolineando che il processo di disinflazione è ormai "ben avviato".