Agi.it - In arrivo freddo e pioggia sull'Italia

Leggi su Agi.it

AGI - Un nuovo impulso instabile sta per raggiungere la nostra Penisola dove porterà un peggioramento delle condizioni meteo. Prossime ore con maltempoa Sardegna mentre sul resto dell'avremo tempo asciutto con ampie schiarite. Tra venerdì e sabato peggioramento che interesserà soprattutto il Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più deboli inal Nord con locali nevicate soprattutto su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, anche sotto i 1000 metri. Prossimo weekend che vedrà poi transitare un modesto frontecon temperature in calo di qualche grado tra Sabato e Domenica. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che confermano poi nel corso della prossima settimana l'espansione sul Mediterraneo di un robusto anticiclone con tempo più asciutto e clima più mite, specie in quota.