I nuovi mostri di Peppe Lanzetta al Nuovo Teatro Sancarluccio

NAPOLI – Continua la programmazione artistica deldove, da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2024, sarà di scenacon il suo spettacolo “I”. Per il pubblico del blasonato spazio di via San Pasquale a Chiaia diretto da Giuliana Tabacchini, il popolare drammaturgo, attore e scrittore reduce dal personale successo di interprete nel film di Paolo Sorrentino “Parthenope”, presentato a Cannes, propone, tra monologhi e reading, un viaggio fantapolitico surreale e comico nella trasformazione della nostra società da Caserta alla Casa Bianca, dall’Iran a Foggia.Con queste premesse e con il suo apprezzato stile dissacratorio e irriverente il poeta del Bronx ritorna. E ciò, portando in scena tutta la voglia di rompere l’appiattimento nel quale viviamo.