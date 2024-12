Lortica.it - Grave incidente sul lavoro a Cortona: uomo di 53 anni in codice 3 a Siena

Leggi su Lortica.it

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:16, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per unsulavvenuto in località Fratta Santa Caterina di. Sul posto sono prontamente intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale del PISSL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di).La vittima, undi 53, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in3, il massimo grado di urgenza, all’ospedale di. Non sono ancora note le dinamiche precise dell’, ma le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.L'articolosuldi 53in3 aproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.