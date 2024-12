361magazine.com - Grande Fratello, Yulia verso il ritorno in Casa? L’indiscrezione

Bruschiilin? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezioneBruschi potrebbe ritornare in? La giovane modella nella puntata andata in onda lunedì sera in prima serata ha dovuto abbandonare il gioco definitivamente. La concorrente insieme alla redazione sono arrivati ad un accordo. Il conduttore Alfonso Signorini infatti ha dovuto fare chiarezza in diretta sul motivo dell’abbandono di. La concorrente è stata denunciata dal suo ex fidanzato pochi giorni prima del suo ingresso ine dovrà dunque nelle prossime settimane affrontare una causa.Leggi anche, Bernardo smaschera Lorenzo: l’acceso battibeccoEcco cosa emerge dalStando a quanto riporta nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano,potrebbe ritornare? La Marzano con una stories Instagram riaccende la speranza dei fan: “Pare cherientri in”.