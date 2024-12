Lapresse.it - Governo: P. S. Berlusconi, è stabile e sta facendo bene, a politica non ci penso

Milano, 12 dic. (LaPresse) – C’è un suo interesse verso la? “Mi fa sorridere, torno a quasi due anni fa. Io non ho nessuna intenzione di scendere in”. Lo ha detto l’ad di Mfe-Mediaset, Pier Silvio, nel corso dell’incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese. “Primo: voglio continuare – ha spiegato – a fare il mio mestiere, io amo Mediaset eche il mio lavoro non sia finito. Io rimango qua, amo questa azienda e tutte le persone che ci lavorano. Secondo: anche se mai fosse – e non è – non ritengo serio improvvisarsi, dall’oggi al domani, dovrei avere dei bei tempi di preparazione e una gavetta. Terzo, ed è forse la cosa più importante, perché c’è un, une che sta. Che cosa potrei fare io? Non lo so. L’Italia ad oggi ha un, pensate a che cosa sta succedendo in Francia e in Germania.