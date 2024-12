Lapresse.it - Gerusalemme, attacco terroristico contro autobus: morto un 12enne

Resta ancora alta la tensione in Medio Oriente: nella notte, a sud di, unche ha preso di mira unha ucciso une ferito diverse persone. In Libano, però, Israele sta iniziando a ritirare le truppe dal sud del Paese in seguito all’accordo di cessate il fuoco con Hezbollah. In Siria, intanto, prosegue la transizione dopo la presa di potere da parte dei ribelli di HTS, e la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, dice che la caduta di Assad è frutto di un piano degli Usa e di Israele. Ecco tutte le notizie di oggi dal Medioriente IN AGGIORNAMENTOcolpito inil ragazzino di 12 anni colpito in unin Cisgiordania. Lo ha comunicato l’ospedale Hadassah Ein Kerem di, citato da Times of Israel.