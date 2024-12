Secoloditalia.it - Dai G7 la linea dura sulla Siria: “Assad criminale, siamo al fianco del popolo vittima di atrocità”

“Sottolineiamo l’importanza che il regime disia ritenuto responsabile dei suoi crimini e continueremo a collaborare con l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche e altri partner per mettere in sicurezza, dichiarare e distruggere le scorte rimanenti di armi chimiche in. Dopo decenni dicommesse dal regime dialdelno“. Arriva la prima dichiarazione ufficiale dei leader del G7, a pochi giorni dalla caduta del dittatore sostenuto dalla Russia. “fiduciosi che chiunque desideri un ruolo nel governo delladimostrerà un impegno per i diritti di tutti ini, eviterà il collasso delle istituzioni statali, lavorerà alla ripresa e riabilitazione della Nazione e garantirà le condizioni per un ritorno sicuro e dignitoso, su base volontaria, di tutti coloro che sono stati costretti a fuggire dal Paese”, dice ancora la nota dei leader del G7, presieduto ancora dall’Italia e dal governo Meloni.