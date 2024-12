Lettera43.it - Corea del Sud, Yoon difende la legge marziale: «Combatterò fino alla fine»

Leggi su Lettera43.it

Il presidente sudnoSuk-yeol, in un nuovo messaggio televisivonazione, ha difeso il suo tentativo di imporre lacome «un atto di governo» e ha negato le accuse di ribellione. «Il mio tentativo dinon può consigurarsi come insurrezione: si tratta di un atto dell’amministrazione governativa e non è soggetta all’esame giudiziario», ha affermato. La misura, giustificata come un tentativo di «salvare il Paese» dall’opposizione, ha generato una crisi politica senza precedenti, con il presidente che è indagato per insurrezione e tradimento.ha ribadito di non volersi dimettere e ha promesso di «combattere» contro i tentativi di impeachment.All’opposizione mancano due voti per l’approvazione dell’impeachmentIl People Power Party diha proposto le sue dimissioni entro marzo per facilitare nuove elezioni presidenziali ad aprile o maggio.