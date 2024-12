Quotidiano.net - Confindustria Nautica, sosteniamo crescita, il governo aiuti

Leggi su Quotidiano.net

"Stimolare il mercato interno attraverso semplificazioni burocratiche e snellimento di adempimenti e costi per i diportisti". Sono le richieste aldel presidente, Saverio Cecchi, dal palco dell'assemblea pubblica dell'associazione. Cecchi dice di essere riusciti ad ottenerlo con il Regolamento di attuazione al Codice "per il resto - aggiunge - stiamo lavorando, con l'approccio collaborativo di sempre e con la consapevolezza che non ci sono molti settori in Italia in grado di sostenere la" come fa il settore. "Ci sono - sottolinea Cecchi - molte risposte positive, abbiamo ad esempio avviato un proficuo confronto con l'Ambiente sui dragaggi, altre sorprendentemente negative, come la presa di posizione del Ministero della Sanità che, da mesi, blocca i corsi per il conseguimento del Titolo professionale semplificato".