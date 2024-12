Bergamonews.it - Colere rimasto senza sportelli, la Banca Popolare di Sondrio ne apre uno dopo la petizione dei residenti

Leggi su Bergamonews.it

. Ladiannuncia l’apertura del nuovo sportellorio a, in Val di Scalve. “Questa nuova apertura è il frutto della intrndenza della comunità locale che, in seguito alla chiusura dell’unico sportellorio, ha espresso con forza, tramite unasottoscritta da quasi 500 cittadini, l’auspicio di vedere la nostrainsediarsi nel territorio”, spiega una nota.Lo sportello si trova in Via Zanoli 8/A. “Lafirmata dai cittadini è stata per noi un chiaro segnale della necessità di offrire un servizio concreto e stabile agli abitanti – commenta Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale didi-. Siamo orgogliosi di rispondere a questa richiesta, che ci permetterà di sostenere il quotidiano delle persone e delle attività locali”.