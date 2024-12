Ilfattoquotidiano.it - Cara Meloni, da medico come spiego alle mie figlie il suo colpo di spugna sull’obbligo vaccinale?

del dott. Angelo BiancoEgregio primo Ministro,educazione vorrebbe che io iniziassi questa mia lettera con un doveroso “mi permetto di scriverLe.” ma io mi sono stufato di rendere conto a questo paese senza memoria, della mia educazione e del mio dovere e ho, piuttosto, da chiedere conto della sua di educazione e del suo di dovere, sui quali ho da muovere una critica.Non è di politica o di altre amenità polemiche a cui mi riferisco e di cui non ho interesse, sono un elettore disilluso, ma è proprio di educazione genitoriale e di dovere professionale di cui ho voglia, curiosità e, soprattutto, rabbia di scriverLe.Io sono papà di tre bambine, lei è mamma, ne ha una, io sono un chirurgo, lei è il mio primo ministro. Non so dire del suo ma il mio è un mestiere assai difficile che, glissando sulla retorica ormai volgare del sacrificio e della missione, si fonda sul rispetto dell’etica e sull’osservanza rigorosa della legge scientifica, la Medicina.