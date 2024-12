Biccy.it - Bruschi rompe il silenzio dopo l’uscita dal Grande Fratello per la denuncia

Un mese fa ha iniziato a circolare una voce secondo la quale l’ex compagno di Yulia, Simone Costa,l’avrebbeta: “Pare gli abbia lanciato addosso un bicchiere sfregiandolo. – ha detto Biagio D’Anelli – La cicatrice che ha sul volto è dovuta a quella cosa“. L’uomo ha confermato i rumor e in due interviste ha raccontato la sua versione dei fatti: “una discussione mi ha tirato un bicchiere spaccandomelo in faccia e così mi si è tagliato lo zigomo. Bastava mezzo centimetro in più e avrei potuto perdere la vista. Quella notte è arrivata l’ambulanza e sono stato portato d’urgenza al pronto soccorso“.Effettivamente Simone ha sportoe quindi ilè stato costretto ad avvisare Yulia. Lunedì scorso la gieffina in accordo con Mediaset, Endemol e la produzione delha deciso di abbandonare il reality per preparare la sua difesa.