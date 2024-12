Bergamonews.it - Assaggiava cocaina per un gruppo criminale: 38enne in carcere per traffico di armi e droga

Calcio. Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 dicembre i Carabinieri della Stazione di Calcio hanno tratto in arresto B.G.M., italiano di 38 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazioneemesso il giorno precedente dalla Corte d’Appello di Brescia.L’uomo era stato oggetto di accurate e mirate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, iniziate nell’anno 2019 e terminate nel 2020, permettendo di riscontrare l’esistenza di un sodaliziocomposto da 12 soggetti tra cui donne e uomini di nazionalità italiana, albanese e marocchina, operante sia in Italia che all’estero neldi stupefacenti ed.Nell’organigramma ricostruito al termine delle indagini, l’arrestato rivestiva lo specifico ruolo del cosiddette “assaggiatore”, testando personalmente la qualità della, e collaborando anche nelle operazioni di occultamento dellee della, sotto diretta indicazione di coloro che ricoprivano i ruoli apicali dell’associazione.