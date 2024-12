Tvzap.it - Allerta meteo per domani venerdì 13 dicembre in Italia: quali le regioni a rischio

Previsioni. Prosegue il maltempo in. Anche132024, sono previste piogge e temporali nel nostro paese. In alcuneci sarà anche l’. (Continua.)Leggi anche: Piogge e temporali violenti innelle prossime ore: ecco doveLeggi anche:, succederà tra poche ore: cosa ci aspetta da staseraPrevisioniAncheforti perturbazioni interesseranno l’intero paese. Nebbie e cielo coperto al Nord, con l’eccezione delle Alpi, dove splenderà il sole. Piogge sparse al Centro-Sud, in particolare nel pomeriggio, e precipitazioni temporalesche lungo le coste tirreniche. Il maltempo purtroppo proseguirà anche nel weekend con rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre domenica saranno interessate principalmente lemeridionali.