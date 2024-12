Ilrestodelcarlino.it - Al via il girone di ritorno. Con Monza già spareggio

Inizia domani ildidella Yuasa Battery Grottazzolina, nell’anticipo dialle ore 20 all’OpiquadArena in diretta su RaiPlay contro i vice campioni d’Italia. E l’obiettivo è chiaro, quello di invertire la rotta contro una squadra che non sta tenendo il ruolino di marcia incredibile dello scorso anno ma si trova a combattere nelle zone meno nobili con soli 7 punti in penultima posizione. Coach Eccheli ha in suoi bei problemi con una formazione che in palleggio ha un fenomeno come Fernando Kreling ’Cachopa’ oltre a campioni del calibro di Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev. Opposto è il confermato canadese Szwarc affiancato dal francesino Lawani. Al centro non manca esperienza con Beretta, Di Martino ed Averill oltre al marchigiano e azzurro Mosca con Gaggini come libero. Guardando il roster difficilissimo pensare ad una stagione simile in campionato mentre sono arrivate solo vittorie in Champions League.