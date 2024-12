.com - Via libera della Camera al Dl Ambiente, è legge

ROMA (ITALPRESS) – Con 141 voti favorevoli, 3 astenuti e 81 contrari, l’Aulaha approvato il disegno direcante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese e per la promozione dell’economia circolare. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il viadal Senato, è.“Il lavoro di conversione del DLha rafforzato il quadro normativo per attuare il principio costituzionale di tutela ambientale – ha commentato il viceministro all’e Sicurezza Energetica Vannia Gava, che ha seguito il provvedimento -. L’, bene prezioso da proteggere, è anche il terreno cruciale per la competitività futura. Dobbiamo adeguare la normativa alle sfide dell’innovazione tecnologica, promuovendo semplificazione e certezza del diritto: con questa norma, abbiamo fatto un grande passo avanti in questa direzione.