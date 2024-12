Lanazione.it - Una maratona di spettacoli per sviluppare la cultura di genere tra gli studenti

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Unadiperladitra le giovani generazioni. Le Acli di Arezzo e l’Istituto Comprensivo IV Novembre presentano la rassegna “Le scuole sul palcoscenico” che, in programma sabato 14 e venerdì 20 dicembre al teatro Mecenate, concluderà il progetto “Donne tra fiabe e diritti” con momenti di condivisione e riflessione aperti all’intera cittadinanza. Gli alunni di quattordici classi di scuole di diverso grado hanno lavorato negli ultimi tre mesi sull’interpretazione e sull’elaborazione di testi della letteratura classica o contemporanea dedicati alla valorizzazione dell’universo femminile, arrivando a realizzare veri e propriche saranno ora messi in scena di fronte al pubblico. La prima giornata del 14 dicembre vedrà per protagonisti soprattutto gli alunni della scuola secondaria di primo grado IV Novembre: la II B presenterà “C’era una volta 2.