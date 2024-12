Lapresse.it - Serie A, il Milan presenta ricorso al Tar per il rinvio della gara col Bologna

Ilha depositato oggi ilal Tar dell‘Emilia Romagna per l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del sindaco di, Matteo Lepore, che il 26 ottobre scorso ha disposto la sospensionepartita traa causa dell’alluvione che ha colpito la zona nei giorni precedenti.La nota del: “è un atto dovuto”“Dando seguito a quanto già precedentemente annunciato, Achato oggi,al Tribunale Amministrativo Regionale di Emilia Romagna eper l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza sindacale del 24/10/2024, con la quale il sindaco diaveva disposto la sospensionepartita, prevista il 26 ottobre scorso. Ilmette in luce le motivazioni per le quali la decisione del sindaco deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse”, è quanto si legge in una nota del club rossonero.