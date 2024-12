Ilfattoquotidiano.it - “Sei una forza della natura, non ti arrendere!”: Bianca Balti legge un bigliettino commovente di un fan anonimo lasciato sul parabrezza della sua auto

Proseguono le cure di, la top model che lo scorso settembre ha annunciato di essere affetta da un cancro alle ovaie al terzo stadio. Un periodo particolare per la mo, che comunque non ha mai perso il sorriso, nonostante le difficoltà del percorso chemiologico a cui si sta sottoponendo. Anzi, è la stessa top model ad aver detto a Le Iene: “Sono sempre stata una ragazzina sorridente e credo che questa cosa che mi è successa adesso mi abbia reso la vita ancora più bella. Da quando non ho più i capelli tutti mi trattano meglio”, aveva spiegatoall’inviato Nicolò De Vitiis.Parole che fanno eco al gesto che la stessa top model ha condiviso nelle scorse ore su Instagram. La top model, infatti, è rimasta sorpresa quando ha notato unappoggiato sulsua