Agi.it - Scuola, via alle domande per il maxi concorso. Oltre 19mila i posti a disposizione

AGI - Dore 14.00 di oggi fino23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda di partecipazionenuove procedure concorsuali ordinarie, nell'ambito del cosiddetto "Pnrr 2", per le scuole di ogni ordine e grado. Lo comunica in una nota il ministero dell'Istruzione e del merito. "L'avvio dei nuovi concorsi segna una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano - ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara - la selezione rientra nel piano del governo per l'assunzione di 70.000 docenti entro il 2026: l'obiettivo è garantire agli studenti un'istruzione di qualità e al passo con le sfide del nostro tempo, che sappia sostenere e valorizzare i talenti di ciascuno. Con 19.032, di cui il 25% - pari a 4.840 cattedre - riservato al Sostegno, stiamo investendo su unache sia motore di crescita e inclusione".