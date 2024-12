Superguidatv.it - Sanremo Giovani, la semifinale: Vale Lp e Lil Jolie dominano, le lacrime di Tancredi, la dolcezza di Settembre e le scuse di Ema Stockolma a Mew

Leggi su Superguidatv.it

Dopo quattro appuntamenti e sfide dirette, i 12 semifinalisti di2024 hanno finito per contendersi i 6 posti per la finalissima “Sarà” che andrà in onda il prossimo 18 dicembre al Teatro del Casinò di2024: i concorrenti che approdano alla finaleNoi di SuperGuida TV abbiamo preso parte allae siamo in grado di raccontarvi retroscena e curiosità legate ai vari artisti.La prima sfida è stata quella tra Grelmos e. Rispetto alle precedenti esibizioni, la commissione musicale composta da EmaCarolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia ha sottolineato un miglioramento di entrambi a livello di performance. Ad avere la meglio è stato. Un esito che era in parte prevedibile in quanto il suo brano “Vertebre” ha raccolto quasi 100mila stream in meno di due giorni.