Roma, presentati i primi 110 bus elettrici Atac

, 11 dicembre 2024-La gara bandita daper la fornitura di 411 bus Full Electric è stata affidata a Iveco –na Diesel e prevede un appalto misto di fornitura e servizio di full service manutentivo per 396 bus Full Electric 3 porte da 12 metri e 15 bus Full Electric 3 porte da 18 metri. La prima tranche di 110 bus è prevista in arrivo progressivo per tutto il mese di dicembre 2024, come previsto dalle scadenze intermedie del Pnrr che sono state dunque rispettate. Oggi sono stati8 per i quali sono in corso le attività di pre-consegna e che entreranno in servizio il 20 gennaio, mentre l’intera fornitura sarà completata entro aprile 2026.Queste alcune caratteristiche tecniche: busda 12 metri, 3 porte. 100%con batterie di trazione da 53 Ah con capacità di 340 kWh.