Politico la rosicata pazzesca di Conte e Bonelli per Meloni persona più potente d’Europa

Potevano cavarsela con un dignitoso silenzio. Invece, a sinistra hanno scelto di dare voce a quella che appare come come unaper il riconoscimento della stampa internazionale alla leadership di Giorgia, culminato nell’articolo diche la identifica come “più”. Da Giuseppead Angelo, la constatazione degli osservatori esteri sulla credibilità conquistata dal premier a livello globale ha suscitato reazioni nervose, con tanto di delegittimizzazione di quelle stesse voci che erano ascoltate quasi come un oracolo quando invece facevano da megafono agli allarmi sui disastri che avrebbe provocato un governo di destra in Italia.Ladiperpiù”“Non me ne voglia, oggi staranno festeggiando perchél’ha riconosciuta come più influente in Europa.