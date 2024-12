Formiche.net - Passa da Atreju l’Italia globale. La traiettoria futura raccontata da Gardini

Leggi su Formiche.net

Il lavoro di Giorgia in giro per il mondo sta dando buonissimi frutti, con il suo Mediterraneo, con le sue relazioni internazionali e con tutto il suo costrutto anche personale. Questo elemento si tradurrà nella seconda parte della legislatura con la realizzazione degli obiettivi con cui ci siamo presentati dinanzi agli italiani con una prospettiva di cinque anni. Così a Formiche.net il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Elisabetta, presidente della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa che, prendendo spunto dalla festa di, disegna ladel partito anche con uno sguardo rivolto al futuro. “A me pare che FdI sia molto più nella evoluzione dei tempi di quanto non siano le nostre controparti politiche, che mi sembrano veramente ancora agganciate a vecchie modalità”.