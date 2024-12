Puntomagazine.it - Palermo, smantellata organizzazione traffico stupefacenti

dedita alditra Calabria e Sicilia, eseguite 8 misure cautelari in carcere e sequestri per 1,5 milioni di euroNelle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Comando Provincialehanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali con cui il G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica – D.D.A, ha disposto la custodia in carcere per 8 soggetti, nonché il sequestro di beni per circa 1.500.000 euro.Contestualmente, la Direzione Distrettuale Antimafia diha delegato lo svolgimento di perquisizioni presso le abitazioni e gli altri luoghi nella disponibilità degli indagati, nei cui confronti si procede, a vario titolo, per i reati di associazione finalizzata alillecito di sostanzee produzione,e detenzione illecita di sostanzeo psicotrope.