Ilfattoquotidiano.it - Malattia misteriosa, verifiche a Cosenza su una donna rientrata dal Congo: presentava sintomi simili

Dopo il caso di Lucca, sono in corso aanche su unacheuna sintomatologia simile a quella descritta per ladiffusa in una zona remota dele ancora non diagnosticata. La– che lavora nel Paese africano – erain Italia il 29 novembre scorso ed è subito è andata in ospedale accusando febbre e altri malesseri. Immediatamente ricoverata, da quanto si apprende, è stata dimessa già il giorno successivo e sta bene.Visti ie le poche informazioni ancora disponibili sullache sta colpendo il, l’ospedale – d’intesa con l’Azienda sanitaria provinciale – ha disposto l’invio degli esami effettuati all’Istituto superiore della sanità a Roma per fare accertamenti più approfonditi. Secondo le prime informazioni la, come l’uomo di Lucca, lavora ina centinaia di chilometri di distanza dal distretto di Panzi, nella provincia occidentale di Kwango, dove si sono registrati già 416 casi e 31 decessi.