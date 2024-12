Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: penultima partita a Singapore, sul 6-6 ci sarà un altro scossone?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno ancora a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella tredicesimadel match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Con la vittoria di due giorni fa del cinese si è tornati in parità: 6-6.Chi si aspettava un crollo, lunedì, da parte del Campione del Mondo in carica è stato clamorosamente smentito da una delle migliori partite giocate danell’ultimo anno, e forse nella carriera. Una giornata che, a prescindere da come finirà il match, difficilmente dimenticherà, avendo dominato la situazione dall’inizio alla fine con tanto di finezza per chiudere la questione.Dal canto suo,ha di che recriminare. Criticato anche da Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura per esser stato conservativo in apertura, soprattutto considerando che dall’altra parte era quasi ovvio che si sarebbe vista l’Inglese.