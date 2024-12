Formiche.net - L’intesa tra Ue e Mercosur è una grande opportunità per l’Italia. Cosa prevede

L’operazione non è di quelle che passano inosservate. Non è più notizia ormai, ma la sua portata forse sì. L’Unione europea e il, l’associazione regionale che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (il Venezuela ne è membro sospeso), hanno concluso nei giorni scorsi e proprio nelle ore che precedono la seconda visita in Italia del presidente argentino, Javier Milei, il loro accordo di libero scambio, un’intesa su cui si negoziava da oltre due decenni per eliminare in tutto o in parte le reciproche barriere commerciali. E lo scorso venerdì Ursula von der Leyen è volata a Montevideo per porre il sigillo politico dell’Ue sull’accordo.Di che si tratta? Nella sostanza,promette di eliminare o ridurre fortemente gli ostacoli che impediscono alle imprese di Ue edi operare liberamente nei reciproci mercati: esportando prodotti verso l’altro blocco, partecipando a gare d’appalti e così via.