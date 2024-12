Ilrestodelcarlino.it - Incisioni, dipinti ed elaborati digitali alla mostra di Ambrosini

Ci sarà tempo fino a domenica per visitare ladi Patrizionella sala Montefeltro di Urbania che vedrà esposteed. Pittore ed incisore nato a Fossombrone nel 1973,si è formatoscuola del libro di Urbino nella sezione di disegno animato e si è specializzato poi in incisione, sempre in Urbino, sotto la guida dei maestri Leopoldo Ceccarelli ed Alessandro Sanchini. Lapresenta dieciad olio su tavola sul tema del paesaggio e della natura morta e 25sul tema del ritratto e del nudo. Le, realizzate nell’arco degli ultimi trent’anni, sono eseguite con le svariate tecniche della calcografia come puntasecca, acquaforte, ceramolle, maniera nera ed acquatinta. "Dopo aver felicemente esposto al circolo ricreativo culturale "Il Nascondiglio" di Urbania - commenta l’autore - ringrazio per la possibilità di poter esporresala Montefeltro del palazzo Ducale di Urbania con questapatrocinata dal Comune di Urbania, dai Musei civici ed inserita all’ interno del circuito "Contemporaneo 2024"".