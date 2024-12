Panorama.it - Il Mondiale nel deserto: la Fifa lo assegna all'Arabia Saudita

Leggi su Panorama.it

Ildi calcio torna nel. Ora è ufficiale. Mancava solo la ratifica dellaed è arrivata in un Congresso che ha dovuto solo rendere operativo uno scenario trasparente già da un anno e che riguarda non solo il paese che ospiterà la Coppa del Mondo nel 2034, ma anche il tris di nazioni che si sono aggiudicate l’zione 2030. Ancora una volta ha vinto Gianni Infantino, più forte di accuse e polemiche. La più importante rcalcisticatorna nele lo farà nel 2034 quando toccherà all’coronare un inseguimento iniziato quasi un decennio fa. E’ il nuovo Eldorado del pallone, se non per il movimento che sviluppa – ancora più che marginale nonostante lo shopping compulsivo in Europa nell’estate 2023 -, almeno per il giro d’affari che promette di innescare.