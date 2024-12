Lettera43.it - Giussano, la 24enne accoltellata dall’ex: «Spero buttino la chiave della cella»

L’aveva aspettata nel parcheggio di un supermercato di, in provincia di Monza Brianza, dove ha provato a ucciderla accoltellandola alla schiena. Ma Said Cherrah, il 26enne arrestato per tentato omicidio nei confronti dell’ex fidanzata, aveva già cercato di sfregiarla con l’acido, oltre alle minacce che le proferiva sui social: «Voleva uccidermi», ha raccontato la ragazza a La Provincia di Como, «me lo scriveva su TikTok. Diceva che voleva vedere il mio sangue, che mi avrebbe accoltellato per 77 volte».Il racconto: «Dopo l’aggressione ha chiamato mio padre per dirgli che mi aveva ammazzata»La giovane ha poi ricordato il momento successivo all’aggressione: «Quando è scappato ha avuto il coraggio di telefonare a mio padre per dirgli che mi aveva ammazzata e che andasse a prendere il mio cadavere».