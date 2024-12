Ilnapolista.it - Giuntoli: «Ne sono successe tante in questo periodo che siamo contenti della stagione»

Il direttore sportivoJuventus, Cristianoha parlato ai microfoni di Prime Video primasfida contro il City di Championsdifficilmente inquadrabile, come la giudicate?«Sicuramente vogliamo fare sempre di più e sempre meglio,di, ma nee inmomento posapprezzare questi ragazzi che stanno dando tutto e tengono duro»Vi siete posti delle tempiste sul progetto di Thiago Motta?«partiti con un progetto tutto nuovo che abbia il rispetto del bilancio e dei ragazzi giovani. È ovvio che non posfarlo subito, ma lo vogliamo fare nel più breve tempo possibile»Come vanno i lavori per trattenere Conceição?«I rapporti con il ragazzo e l’agenteottimi e vogliamo che resti con noi e credo che sia la sua volontà».