Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Allevi: “Fare un concerto al pianoforte col busto non è semplice”

Ascoli, 11 dicembre 2024 - "unalcolnon è"., pianista ascolano, condivide ancora una volta sulla sua pagina Instagram le sue emozioni e cosa prova quando sale sul palco, dal punto dì vista fisico e da quello delle emozioni. "La fascia lombare limita la respirazione diaframmatica e le spalline, molto strette, creano problemi di circolazione alle braccia, amplificando il formicolio alle dita. Ma è la mia armatura e quando in camerino lo indosso prima del, ho la sensazione di affrontare con orgoglio il rito della vestizione del guerriero". Il Maestro è in giro con il suo Piano Solo Tour 2024. In calendario ci sono 4 date per chiudere l'anno (a Fermo il 13, il 15 a Bologna , 16 Torino e 29 dicembre) e altre 13 nel 2025.combatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo, la prima volta che è tornato a suonare dopo due anni di stop è stato sul palco dell’Ariston.