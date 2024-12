Lanazione.it - Giorgio Gaslini, conferenza e concerto a dieci anni dalla scomparsa con la Dima

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Adi, pianista e compositore presente negli Stati Uniti neglidel grande Jazz americano, come nel panorama cinematografico italiano quale compositore e interprete, si deve a lui la venuta del Jazz e di alcuni suoi grandi interpreti del novecento in Italia, sarà il protagonista dell'iniziativa dell'Accademiadi Arezzo organizzata in collaborazione con la pianista Alessandra Garosi, docente di Musica da Camera del Conservatorio Statale di Musica "R. Franci" di Siena, in collaborazione con il Liceo Musicale "F. Petrarca" di Arezzo. “, per sua natura e origine nascecollaborazione di varie istituzioni musicali internazionali e nazionali, va oltre il suo territorio trovando però in Arezzo un centro gravitazionale importante - afferma Alessandra Garosi - E’ un grande piacere ogni volta, partecipare alle loro iniziative.