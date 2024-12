Ilfogliettone.it - Giorgia Meloni: la persona più potente d’Europa secondo Politico

La testata statunitenseha recentemente incoronatocome la "piùd'Europa" nella sua classifica annuale per il 2025. Questo riconoscimento evidenzia l'influenza crescente della premier italiana sia a Bruxelles che a Washington, sottolineando come, in meno di un decennio,sia passata da essere considerata un'ultranazionalista a una figura centrale nel panoramaeuropeo e internazionale.L'ascesa di, leader del partito di destra Fratelli d'Italia, ha iniziato la sua carriera politica come attivista nell'ala giovanile del Movimento Sociale Italiano, un partito neofascista. Negli ultimi due anni, dalla sua elezione a primo ministro nel 2022, ha implementato politiche su temi controversi come l'immigrazione e i diritti LGBTQ+, che in passato avrebbero suscitato critiche da parte delle istituzioni europee.