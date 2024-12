Vicenzatoday.it - Escursionista colto da malore, intervento dell'elisoccorso sull'Altopiano

Leggi su Vicenzatoday.it

Attorno alle 13.30 di mercoledì, il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per eventuale supporto all'elicottero di Treviso emergenza, attivato per undaal Bivacco'Angelo al Monte Zebio.Sbarcati in hovering, tecnico died equipe medica hanno.