"È finita anche per lui". Grande Fratello, si riapre la porta: per uscire. Un addio che chiude molti giochi

Si avvicina sempre di più la nuova e attesissima puntata del, il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli nel ruolo di inviata social, il programma promette un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena. La serata, in programma per lunedì 16 dicembre 2024 alle 21:30, vedrà al centro dell’attenzione l’eliminazione di uno dei concorrenti nominati, decretando chi sarà costretto a lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia.Tra i gieffini in nomination questa settimana troviamo Shaila Gatta, Helena Prestes, Le Non è La Rai, Tommaso Franchi e Stefano Tediosi. Chi sarà il meno amato dal pubblico di Mediaset? Al momento, i dati del televoto aggiornati offrono un’idea chiara delle preferenze del pubblico:Shaila Gatta 32 per cento, Helena Prestes 27 per cento, Le Non è La Rai 15 per cento, Tommaso Franchi 14 per cento e infine Stefano Tediosi 12 per cento.