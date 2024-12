Inter-news.it - De Vrij: «Inter, fatto buona gara di squadra. Gol al 90? fa malissimo!»

Leggi su Inter-news.it

Nordi Mukiele porta il Bayer Leverkusen alla vittoria al 90? e l’assaggia per la prima volta l’amaro della sconfitta in Champions League. Le parole di Stefan Denel post partita.DA– Stefan De, tra i protagonisti di Bayer Leverkusen-, afferma al termine del match di Champions League: «Abbiamouna, abbiamo giocato da, ci siamo aiutati tutti insieme, contro unafortissima. Il Bayer Leverkusen ha tanta mobilità, si muovono tanto, giocano tanto, ma siamo stati bravi a difendere insieme. Poi prendi un gol all’ultimo secondo, fa».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (De: «di