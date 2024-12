Linkiesta.it - Come e perché l’Occidente si è innamorato del panorama creativo coreano

Leggi su Linkiesta.it

La cultura pop della Corea del Sud da anni è permeata all’interno dell’immaginario occidentale: da fenomenii BTS, alle Blackpink, agli Stray Kids. «Oggi, non incappare in qualcosa di, indipendentemente da dove ci si trovi nel mondo, è quasi più una scelta che un caso – scrive Paola Laforgia, consulente e promoter per l’etichetta discografica indipendente SoundSupplyService nel suo libro “Fattore K” (Add editore) –. Trascurare l’impatto che i prodotti culturali coreani negli ultimi anni hanno avuto e stanno avendo, non solo a livello culturale ma anche sul piano economico e politico, non solo sui singoli individui ma su intere industrie e mercati, significa ignorare un fatto importante della storia del nostro tempo».La passione occidentale per il K-pop – termine coniato dai media esteri per indicare il pop giapponese, e con cui la Corea nomina la musica coreana in quanto prodotto esportabile all’estero – deriva da una combinazione di fattori culturali, tecnologici e strategici, che hanno permesso a questo genere musicale di sconfinare aprendosi agli scenari musicali internazionali, guadagnando una fama all’estero senza precedenti.